Sinan Mahallesi çarşısında yeni çalışma

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin açık hava alışveriş merkezi şeklinde düzenlediği Sinan Mahallesi çarşısında 300 bin liralık yeni bir çalışma daha başlıyor. Çarşının Atatürk Caddesi'ne açılan 3 ayrı sokağına asma-germe branda sistemi kurulacak.

Züccaciyeden giyime, elektronikten kırtasiyeye ve kuyumculara Antalya'nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi çarşısında esnafın talebi doğrultusunda yepyeni bir çalışma başlıyor. Belediyenin geçmiş yıllarda açık hava alışveriş merkezi olarak düzenlediği çarşının Atatürk Caddesi'ne açılan 3 sokağında asma-germe branda sistemi kurulacak. Etap etap genişletilecek proje kapsamında ilk çalışma 1250, 1251 ve 1252 sokaklarda gerçekleştirilecek. Çarşının en işlek üç sokağında uygulanacak sistemle hem yazın yakıcı güneşinden hem de kış aylarında yağmurdan korunmak mümkün olacak. Kısa sürede başlayacak çalışma, 45 gün içinde tamamlanacak.

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