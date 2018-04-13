'Şimdi Hatay Zamanı' sempozyumu gerçekleşti

HATAY’ın kültürel ve turistik değerlerini daha iyi tanıtarak, bölgede yaşanan gelişmelerin oluşturduğu olumsuz algıların yok edilmesi ve ulusal düzeyde farkındalık yaratılması için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliği, 'Şimdi Hatay Zamanı' konulu bir sempozyum düzenledi.Antakya Ottoman Palace Otel’de düzenlenen sempozyumda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’ın bilinirliğini arttırmak için bu tür toplantıları daha çok düzenleyeceklerini söyledi. Hatay’ın Türkiye’nin açık hava müzesi olduğunu belirten Yayman, “Hatay dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin şehri. Barışın şehri. Kardeşliğin şehri. Sen ben yok, biz varız diyen bir şehir. Hatay’ın anavatana katılmasında dedelerimizin Türk askeri Hatay’a girerken açtıkları pankartta yazdığı gibi, sen ben yok biz varız. Bizi anavatana katan bu ruhtu. Bizi ileriye götürecek olan bu ruhtur. Burada farklı mezheplerden, farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlar var. Ama hepimiz Hataylıyız, hepimiz Hatay’ın hikayesine, öyküsüne katkı sunmak istiyoruz” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Hatay Arkeoloji Müzesi’nin sergileme alanı bakımından dünyanın en büyüğü olacağını belirten Yayman, "Hatay müzesi dünyanın en büyük mozaik müzesi olacak. Müzemizle gurur duyuyoruz. Bakanlığımızın gece gündüz emekleri olmasaydı o müze Türkiye’nin yüzakı olmazdı. Herkesin müzemizi görmesini tavsiye ediyorum. Müzemizde dünyanın hiçbir müzesinde olmayan bir lahitler salonu var. Lahitler salonunun duvarında Romalıların bir sözü var. O duvar yazısında, ‘Ölüm her şeyi eşitler’ diye yazıyor. Yani hepimiz faniyiz, önemli olan geride eserler bırakmaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Moderatörlüğünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yaptığı 'Geçmişten Günümüze Hatay' konulu birinci oturuma konuşmacı olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe katıldı. Sempozyum yapılacak iki oturumla son bulacak.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Nursal Çakıroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda turizmci katıldı.

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