Simavlı muhtarlarla uyuşturucuyla mücadele toplantısı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.

Eynal Kaplıcaları Firuze Düğün Salonu'nda Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, Simav Belediye Başkan Vekili AK Partili Mehmet Uluer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Ahmet Özer, uyuşturucunun sosyal hayata ve sağlığa verdiği zararları anlattı. Şirikçi, yapılan bir anket sonucuna göre ülkede uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü belirterek, tehlikeye dikkat çekti.

Muhtarlara seslenen Kaymakam Halim, şöyle dedi:

"Bu konuda sadece güvenlik görevlileri değil, hepimizin seferber olması gerekiyor. Mahalleniz veya köyünüzde metruk binalarla şüpheli gördükleriniz varsa mutlaka bize bildirin. Ayrıca bulunduğunuz bölgelerde uyuşturucu ekimi yapılan yerler ya da buna uygun bulunan alanları da bizlere bildirin. Sizler devletimizin eli, ayağı, gözü ve kulağısınız. Uyuşturucu ile etkin mücadelemizde sizlerden her zamankinden daha çok destek istiyor ve bekliyoruz."

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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