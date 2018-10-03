Simav Kaymakamı Halim: Ben de artık trafik cezası kesiyorum

KÜTAHYA'nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıda kendisinin de artık kolluk kuvveti gibi emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında telefon kullanan ve makas atan sürücülere ceza yazmaya başladığını bildirdi.

Simav Kaymakamı ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köy ve mahalle muhtarlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' sloganıyla başlattığı yeni projeyi anlattı. Kaymakam Halim, "Bundan sonra trafikte sadece trafik polisleri değil ilçe genelindeki tüm kolluk personeli bu konuda görev yapacak. Polisi de jandarması da hatta ben bile gördüğümüz araçlarda emniyet kemeri takmayanlara, direksiyon başında telefon kullananlara ve makas atanlara ceza yazıyoruz. Simav'da engelli vatandaşlara ayrılmış yaklaşık 20 park yeri bulunuyor. Kural tanımayan bazı sürücüler araçlarını engelli vatandaşlara ayrılan yerlere park ediyor. Bundan böyle Simavlılar bilsinler ki engelli vatandaşlara ayrılan yerlere park edilen aracın plakasına ceza kesilmiş ise bunun cezasını bizzat ben yazmışımdır" dedi. Bu hususta köy ve mahalle muhtarlarından da yardım talep ettiklerini ifade eden kaymakam Halim, "Bundan sonra işimiz güvenlik, gücümüz güvenlik" dedi. Okul çevrelerinde oluşturdukları birimlerle özel güvenlik önlemleri aldıklarına dikkat çeken Kaymakam Halim, "Şüpheli görülen her kişi ve araç ekiplerimiz tarafından durdurulup inceleniyor. Bu hususta taviz yok" diye konuştu.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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