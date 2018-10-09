Simav'da okul çevrelerinde kontrol

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, eğitim maratonunun başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde polis ekipleri denetimlere başladı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimi sahada takip etti. Denetimde polis ekipleri, ilçe merkezindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarının yanı sıra umuma açık işletmeler ve parklarda şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Kaymakam Halim, denetimde okul önlerinde bekleyen kişilerin kimliklerinin sorgulandığını, okulla ilgisi olmadığı halde bu kurumların önünde bekleyen kişilerin uzaklaştırıldığını söyledi.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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