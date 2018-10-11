Simav'da kestane bol, fiyatı nedeniyle ise alan yok

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde köylülerin ormanlardan topladığı kestanenin bolluğu satıcının yüzünü güldürürken alıcılar ise fiyatların yüksekliğinden

şikayet etti.

Simav Dağı'nın kuzey yamaçlarındaki ormanlardan toplanan kestaneler pazara indi, tezgahlardaki yerini aldı. Bu sezon bol ürünün bolluğu kestane sahiplerinin yüzünü güldürürken kilosu 20 liradan pazarda satışa sunulan kestaneler alıcıları memnun etmedi.

Alıcıların şikayetini bir yere kadar haklı bulduğunu ifade eden pazar esnafından Fadime Öz (50), "Kestaneleri ormandan toplayabilmek için akşama kadar dere tepe demeden dolaşıyoruz. Bir kişi akşama kadar ancak bir çuval kestane toplayabiliyor. Kestane toplamak hem zor hem de zahmetli bir iş. Fiyatlar bu yüzden yüksek" dedi.

Kızı Emel Oturakkaya (36) ile kestane almak için pazara gelen Yavuz Oturakkaya (73), "Kestane hasadının başladığını duyunca pazara koştuk. Ancak kilosunun 20 TL olduğunu duyunca çok şaşırdık. Fiyatını çok yüksek bulduk. Alamayınca hatıra fotoğrafı çektirmeyi uygun bulduk. Bu yıl galiba kestaneye hasret kalacağız" dedi.

Simav'da yılda ortalama 2 bin ton civarında üretilen kestane, kendine has aroması, rengi, iriliği ve çabuk pişmesi gibi özellikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Üreticilerden toplanan kestaneler uluslararası firmalar aracılığı ile de Avrupa ülkelerine ihraç edilerek ilçe ve ülke ekonomisine yılda ortalama 20-25 milyon lira gibi bir döviz girdiği sağlıyor.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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