Simav'da jeotermal enerjiyle tarıma dayalı kent kurulacak

KÜTAHYA'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kentte jeotermal enerjiden yararlanılarak üretim yapacak 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurulmasıyla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçede kurulması planlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' hakkında bilgi verdi. Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın talimatı sonrası, konuyla ilgili ilk toplantının şubat ayı başında yapılacağını belirtti. Bölgenin, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede Çitgöl ile Naşa beldeleri arasında yer alan 750 dekarlık hazine arazisi üzerinde kurulmasının planlandığını ifade eden Halim, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve hemen uygulamaya geçilmesi için talimat aldıklarını söyledi. Projenin mali kaynağının yüzde 80'lik bölümünün Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanacağını kaydeden Kaymakam Halim, "Geri kalan yüzde 20'lik kısmı İl Özel İdaresi başta olmak üzere Simav, Çitgöl ve Naşa belediyeleri ile Simav Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve 400 ortaklı 4 Eylül Tarımsal Kooperatifi tarafından karşılanacak. Bu kuruluşlar bakanlığın hesabına 2.5 milyon liralık bir katılım payı yatırmak suretiyle projenin hemen başlamasını sağlayacaklar. Projenin koordinatörlüğünü de Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Kütahya Tarım İl Müdürlüğü üstlenecek" diye konuştu.

Bölgenin sera kurarak yatırım yapmak isteyen girişimciler için cazip hale geleceğine dikkati çeken Kaymakam Halim, bu sayede bölgenin ticari anlamda canlanacağını ve bu durumun ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte bir üretim sezonunda Simav'da yıllık 15 bin ton domates ve salatalık üretilebileceği, bunun yanında da yaklaşık 1000 kişiye istihdam oluşturacağını ifade etti.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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