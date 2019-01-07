Simav'da işaret dili kursuna büyük ilgi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde açılan işaret dili kursu, yoğun ilgi gördü.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında açılan toplam 120 saat süreli işaret dili kursuna, ev hanımlarının yanı sıra çalışan kadınların da çoğunlukta olduğu 39 kursiyer katıldı. İşaret Dili Eğitmeni Nazife Çakmak (23) nezaretinde haftada 10 saat verilen kursta kursiyerlere işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. Kursiyerlerden 2 çocuk annesi kursiyer Melek Vardal (44), "Ailemde biri babam diğeri kız kardeşim olmak üzere 2 işitme engelli birey bulunuyor. Onlarla rahat bir iletişim kurabilmek amacıyla katıldığım kurstan son derece memnunum" dedi.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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