Simav'da evde eğitim gören engelli öğrenci karnesini aldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinin evde eğitim gören tek öğrencisi 10 yaşındaki Hasan Balavan, karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

Simav'a bağlı Güzelyurt Köyü'ndeki Dağardı İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli ve cam kemik hastası Hasan Balavan'ı, sınıf öğretmeni Volkan Çavuş evinde ziyaret ederek, ilk yarı karnesini verdi. Öğretmen Çavuş, Balavan'ın ilçede evde eğitim hizmetinden yararlanan tek öğrenci olduğunu belirtti. Hiçbir öğrencinin eğitimden kalmaması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, kendisinin de Kaymakamlık onayıyla hafta sonları kendi aracıyla, Güzelyurt Köyü'nden 17 kilometre yol kat ederek, Esenbağ Köyü'ne geldiğini belirten Öğretmen Çavuş, öğrencisinin okuma azminin kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Hasan'ın babası Kudret Balavan ve annesi Ayşe Balavan, 4 çocuğundan en küçüğü olan Hasan'ın bir yıldan bu yana evde eğitim aldığını belirtti. Baba Balavan, devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Oğlum Hasan hem doğuştan görme engelli hem de cam kemik hastası. İki yıl okula annesi götürüp, getirdi. Ancak köyümüz, okulumuzun bulunduğu Güzelyurt Köyü'ne 17 kilometre uzaklıkta. Sorunlar oluşmaya başlayınca, bu yıl Kaymakamlığımızın da oluru ile evde eğitim almaya başladık. Bizler de, oğlumuz Hasan'da evde eğitimden çok memnunuz. Fedakar öğretmenimiz Volkan Çavuş'dan da çok memnunuz" dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, özel eğitimin toplum içinde önemli bir alanı oluşturduğunu belirterek, "Okullara gidemeyecek kadar yetersizlikler yaşayan çocuklarımıza devletimiz çok ciddi imkanlar sunuyor. Bunlardan en önemlisi de evde eğitim hizmeti. Feda edilecek hiçbir öğrencimizin olmadığı bilincindeyiz. Bunun bilinciyle öğrencimiz Hasan Balavan'a öğretmenimiz Volkan Çavuş tarafından evinde eğitim veriliyor. Sınıf öğretmenimiz öğrencisine karnesini evinde vererek onu bir kez daha sevindirdi" dedi.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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