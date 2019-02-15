Simav'da 40 metruk bina yıkıldı

KÜTAHYA'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine zarar veren 504 metruk binadan 40'ının yıkıldığını, geri kalan 464 yapının da en kısa sürede yıkılacağını bildirdi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda metruk yapılarla ilgili konuma yapan Kaymakam Halim, bu binaların terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geldiğine dikkat çekti. Kaymakam Halim, "Bu tip yapılar, bina sahipleri kadar çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından da tehlike arz ediyor. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilçe genelinde 504 metruk bina tespit ettik. Son 1 yılda bunlardan 40'ını yıktık. Geri kalan 464'ünü de en kısa sürede yıkacağız. Metruk bina bakımından Simav Kütahya'nın ilçeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu durum termal turizm açısından da Simav'a yakışmıyor. Metruk yapılar suç örgütlerinin yuvası haline dönüşüyor. Bu yapılar başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımına, gizlenmesine ve bu maddelerin kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarda kullanılıyor. Bu hususta siz muhtarlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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