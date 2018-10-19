Silopi esnafından enflasyonla mücadeleye destek indirimi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programına Şırnak’ın Silopi ilçesindeki esnaftan destek geldi. İlçede faaliyet yürüten bir toptancı, ürünlerine yüzde 10 indirim yaptı.

Enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında Silopi’de toptan gıda satan işyeri sahibi, tüm satışlarda yüzde 10 indirim uygulaması başlattı. Satışını yaptığı 20 kalem ürüne yüzde 15, geri kalan tüm ürünlerinde ise yüzde 10 indirim yapan toptan satış merkezi, ürünlerini işyeri önünde fiyat etiketi yapıştırarak sergiledi. Market ve alışveriş merkezlerindeki fiyat artışına inat ürünlerde yapılan indirim ise vatandaşları sevindirdi.

Enflasyonla topyekün mücadele programına destek vermek için indirim yaptığını belirten esnaf Mehmet Salih Kutlu, diğer market ve esnafın da kampanya destek vermesi çağrısında bulundu.



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