Silopi'de karne heyecanı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla 41 bin 250 öğrenci karne alma heyecanı yaşadı.

Karne dağıtımı nedeniyle Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden düzenlenen törene Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun konferans salonunda yapılan törende, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasavvuf dinletisi sundu.

Törende konuşan Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, karne alan öğrencileri tebrik ederek, tatil döneminde kitap okumalarını önerdi. Kaymakam Işıktaş, "Bütün öğrencilerimiz ve okullarımız bizim için önemlidir. Topluma, ülkemize bulunduğumuz ilçeye yararlı bireyler olmaları için öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte uğraş veriyoruz. Çok sıkıntılı dönemden geçtik ama artık İmam Hatip Liseleri de diğer liselerden dezavantajlı değil. Hatta bazı yönlerde avantajlı hale geldi" dedi.

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