Silifke’ye Cemevi

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Siliefke ilçesinde bünyesinde kütüphane, yemekhane, morg ve çeşitli ibadet odalarının yer alacağı 1580 metrekare kullanım alanına sahip Cemevinin inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Alevi Dernekleri Silifke Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Aşure etkinliğine katıldı. Başkan Turgut, bünyesinde kütüphane, yemekhane, cenaze yeri ve çeşitli ibadet odalarının yer alacağı 1580 metre kare kullanım alanına sahip Sayağzı Cemevi’ni kısa sürede kente kazandıracaklarını söyledi.

Burada konuşan Başkan Turgut, sevgi, barış iklimini yayıp kardeşliği ilelebet devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Alevi’siyle, Sünni’siyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle ve Türk’üyle bir olmalıyız. Gelin canlar bir olalım, iri olalım ve hep beraber olalım" dedi.

Konuşmasının devamında belediye tarafından yaptırılacak olan Cemevine değinen Başkan Turgut, "Tahtacı vatandaşlarımızın yaşadığı mahalle olan Sayağzı’nda, cemaatin kadınlarının da görüşü alınarak, onların onayladığı bu arsada imar planı değişikliği yapılarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Bünyesinde kütüphane, yemekhane, cenaze yeri ve çeşitli ibadet odaları bulunan Sayağzı Cemevi 1580 metrekare kullanım alanına sahip olacaktır. Cemevi’miz aynı zamanda bir kültür merkezi olarak da hizmet edebilecektir. Kamulaştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Alevi vatandaşlarımız burada ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilecekler. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bizim felsefemizde hizmetlerin merkezinde hep insan var. İnsanların mutluluğu bizim için önemli. İnsanların mutlu olacağı her projenin altına imza atarım. Gönüller bir olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yok" diye konuştu.

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