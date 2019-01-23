Silifke’de Sıfır Atık Projesi anlatıldı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Şevket Cinbir, odaı yönetim kurulu üyeleri, üyeler katılırken, Çevre Mühendisi Dilara Güngör ise bir konuşma yaptı.

Sıfır Atık Projesi'ni hem çevrenin hem de insanın geleceği adına yararlı bir proje olarak gördüklerini belirten Oda Başkanı Nurettin Kaynar, "Sıfır atık projesi bir tasarruf projesidir. Ucuzluğu nedeniyle pek çok alanda kullanılan plastik, doğaya en fazla zarar veren atıkların başında gelmektedir. Plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından en az bin yıl sonra bu ürünlerin tamamen çözülmesi gerçekleşmektedir. Uzun süre toprakta kalan plastik, bünyesindeki zehirli kimyasalları toprağa salmaktadır. Oda olarak, Sıfır Atık Projesi kapsamında üyelerimize ve paydaşlarımıza dağıtılmak üzere bugün 5 bin adet bez torba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede plastik poşet kullanımını hayatımızdan çıkarmayı hedeflerken, çevreye karşı duyarlı olmanın bir örneğini sergilemiş oluyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğaya saygılı olmadan yaptığımız hiçbir faaliyetin sürdürülebilirliği bulunmamaktadır" dedi.

Kaymakam Cinbir ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi ile birlikte atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı, bez torba dağıtımının yapılması ile son buldu.

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