Silifke’de 4 yılda 4 bin 224 çifte nikâh kıyıldı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde son 4 yılda 4 bin 224 çift nikâh kıyarak, mutluluğa yelken açtı.

Silifke Belediyesi tarafından yeni yapılan Nikâh Memurluğu Salonu, kent sakinlerinin beğenisini toplarken, nikâh kıymak amacıyla gelen çiftler içinde her türlü kolaylığın sağlanıyor. Evlendirme Memurluğuna gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından, işlemlerin kısa bir süre içerisinde tamamlanırken, 2014 yılında 820, 2015 yılında 837, 2016 yılında 823, 2017 yılında 920 ve 2018 yılında ise 824 çifte nikâh kıyıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, evlenecek çiftlere her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda yaşlı, nefes darlığı ile engelli vatandaşlarımızın çıkmakta zorlandığı ve belediye Binamızın üçüncü katında hizmet veren Nikâh Salonumuzu, bahçesi olan geniş ve nezih bir binaya taşıdık. Engelli bireylerimiz ve yaşlılarımızın rahatça girebileceği bir bina haline getirdik. Hem geniş bir salona kavuştu hem de çiftlerimiz, aileleriyle rahat bir ortamda nikâh kıyabiliyorlar. Nikâh Memurluğu personellerimizde, çiftlerimize gereken kolaylığı ve yardımı sağlıyorlar" diye konuştu.

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