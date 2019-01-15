Silifke ve İskenderun TSO arasında kardeş oda protokolü

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

STSO yönetim Kurulu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 'Liderlik akademisi ve strateji çalıştayı'nda yüksek katılımla destek olan, İTSO'na nezaket ziyaretinde bulundu. İTSO yönetim kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette, iki oda yöneticileri kendi şehirlerinin ekonomik ve sosyal yapısı ile ülke ve bölge ekonomisi hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretten nedeni ile memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun'un sanayi ve liman şehri olduğunu belirterek,"Bölgemiz demir-çelik, filtre ve hizmet sektörü olarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İskenderun Limanı özelleşmesinin ardından konteyner taşımacılığında uluslararası ithalat ve ihracatta önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde deniz ürünleri, tarım ve narenciye de ticarette önemli yer tutmaktadır" dedi.

STSO Başkanı Nurettin Kaynar ise; amaçlarının iki kardeş oda arasında ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda 8-10 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz etkinlik ve organizasyonu birlikte yapmak istiyoruz. Bu etkinlikteki amacımız iş adamlarımızı buluşturmaktır" diye konuştu.

Ziyaret sonunda ise, İTSO ile STSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Protokolü İTSO Başkanı Yılmaz ve STSO Başkanı Nurettin Kaynar birlikte imzaladı.

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