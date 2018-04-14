Silifke sanayicileri Vali Su önderliğinde buluştu

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan SU, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etmek için gittiği ilçede, sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Silifke'de bulunan Vali Su, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Silifke Sanayici Buluşması programına katıldı. Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda sanayici iş insanı ile sivil toplum kuruluş temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda,

yaptığı konuşmasında, ilçede gerçekleştirdiği ziyaret ve inceleme programından bahseden Vali Su, "İlimizde her anlamda önemli çalışmalar sürüyor. Kalkınmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın büyük katkıları var. Destek ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Talepte bulunan yatırımcılara yer sağlanması son derece önemli. Yatırımcılardan gelen bu taleplerin karşılanması amacıyla mevcut OSB'ye ek olarak en kısa zamanda yeni yer tahsisi yapılacak. Çukurova Kalkınma Ajansı çatısı altında ilimizde oluşturulacak olan 'Tek Durak Ofis' projesi ve sağlayacağı kolaylıklar sanayici iş insanlarımıza faydalı olacak" dedi.

Yatırımcıların Mersin'e yatırım yapmalarını kolaylaştıracak olan uygulamanın Mayıs ayı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydeden Su, "İlimizdeki tarihi güzelliklerin daha fazla istifade edilebilen, gelir getirici bir hale getirilmesi için Silifke'de yapılan çalışmalar ortada. Silifke Kalesi'nde onarım çalışmaların devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan merhum Turgut Özal'ın da eğitim gördüğü tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nun onarım ihalesi yapılacak. Jüpiter Tapınağı'nın yanında bulunan tarihi evin onarımı yapılacak. Cennet-Cehennem turizm alanının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Uzuncaburç'un ise röleve ve restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı görüşlerin bildirilmesi ile son buldu.



FOTOĞRAFLI