Silifke Kurs Merkezi kapılarını açtı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene Başkan Kocamaz'ın yanı sıra İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İl Başkanı Servet Koca, Silifke Belediye Başkan Adayı Özer Özel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç nüfusun ülke geleceği açısından önemini vurgulayan Kocamaz, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu görevleri geçmişimizden devralmadık, gençlerimizden ödünç aldık. Kentleri daha iyi noktaya götürmek, bizim çektiğimiz sıkıntıları gençlerimize çektirmemek ve gelecekte bu ülkenin kaderini belirleyecek olan, yöneticisi olacak olan bu gençleri daha sağlıklı mekanlarda yaşatmak ve onları bilgilendirmek, Aziz Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet'in değerlerine, demokrasiye sahip çıkarak geleceğe yön verdirmek bizim için çok önemli" dedi.

Kent genelinde açılan kurslardan 10 bine yakın öğrencinin faydalandığını dile getiren Kocamaz, "Bu gençlerin büyük bir çoğunluğu üniversitelerde yer aldılar. 4 yıllık fakülteleri kazanan bütün öğrencilerimize ilk yıl için bir eğitim yardımı da veriyoruz. Her yıl verdiğimiz eğitim yardımı yaklaşık 10-12 milyon lira civarında. Gençlerimize feda olsun. Neticede onlar bizim torunlarımızı yetiştirecekler. Onlar da aynı şekilde bu devri daimi sürdürecekler ve vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirecekler" diye konuştu.

Başkan Kocamaz konuşmasının ardından beraberindekiler ile kurs merkezinin açılış kurdelesini kesti.



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