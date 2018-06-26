Silifke'de okuma yazma öğrenenler sertifikalarını aldı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında düzenlenen okuma yazma kurslarını bitiren kursiyerlere belgeleri verildi. Kaymakam Şevket Cinbir, ilçede okuma yazma bilmeyenin kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Silifke Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 1’nci kademe okuma yazma kursları tamamlandı. Kursların bitmesi nedeniyle Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene Kaymakam Cinbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Törende söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, yetişkinlere yönelik başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede 39 birinci kademe kurs açıldığını belirtti. 319 kursiyerin katıldığı kurslardan 146 kursiyerin okur-yazarlık belgesi almaya hak kazandığı ifade eden veren Çiftçi, kurslarda başarılı olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Cinbir’in eşi Hayriye Cinbir ise ‘Çocuk eğitiminde ödül ve ceza’ konulu sunum yaptı. Eğitimin ailede başladığına dikkat çeken Hayriye Cinbir, "Biz eğitimciler, annelerimizin de eğitilmesine çok önem veriyoruz. Çünkü anne eğitimli olursa o aile de eğitimli olur" dedi.

Sunumun ardından Kaymakam Cinbir, başarılı kursiyerlerin belgelerini verdi. Cinbir, yaşları ilerlemesine karşın okuma yazma öğrenme fırsatı bulamayan bireylere geç de olsa bu okuma yazma zevkini tattırmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Kaymakam Cinbir, kurslarda görev alan bütün öğretmenlere teşekkür ederek, "Bakınız burada belge verdiğimiz insanların arasında Suriyeli insanlar var. İnşallah daha da güçlendikçe Türkiye’ye minnettar olanların sayısı artacaktır. Ülkemiz dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam edecek. Silifke’de okuma yazma öğrenmek isteyip de okuma yazma öğretemediğimiz bir insan kalırsa bu bizim için çok büyük ayıp olur" diye konuştu.

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