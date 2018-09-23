Silifke'de Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı

MERSİN, () - MERSİN'de Silifke Belediyesi'nce projelendirilen ve özellikle tarlada çalışan ailelerin çocuklarına hizmet verecek olan Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı.

Sayağzı Mahallesi Şehit Ragıp Köse İlkokulu mevkinde yer alan bakımevinin temel atma töreninde konuşan Başkan Turgut, ilçeye kalıcı hizmetler kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Bakımevinin tarlada çalışan işçilerin çocuklarına hizmet vereceğini ifade eden Turgut, "Soğuk bir kış gününde, sabahın 5'inde tarım işçisi kadınlarımızın sırtlarında bebekleri, kucaklarında çocukları ile işçi servisi beklediklerini gördüğümde, 'Onlar için birşey yapmalıyız' demiştim. Bu sorunu çözmek için ilk adımı atıyoruz. Artık annelerimizin aklı evde kalmayacak, çocuklarımız tarlalarda üşümeyecek" dedi.

Silifke halkını projelerle mutlu etmeye çalıştıklarını vurgluayan Turgut, "Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, vermeyiz. Birçok projeyi masaya yatırdık ve bunları gerçekleştirmenin gayretini gösteriyoruz. Halkımızı boş vaatlerle değil, hizmete açtığımız icraatlarımızla mutlu etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Turgut, konuşmasının ardından mahalle muhtarı ve vatandaşlarla birlikte, içinde 604 metrekare kapalı alanı barındıracak bakımevinin temelini attı.



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