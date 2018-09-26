Silifke'de domates hasat günü

SİLİFKE İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, 24 bin dekar alanda 300 bin ton domates ürettiklerini belirtirken, ürünlerin yüzde 50'sinin ihraç edildiğini söyledi.Silifke Örenköy'de domates hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Şevket Cinbir'in eşi Hayriye Cinbir, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, üretim hakkında bilgi verirken, "2002 yılında, Antalya'dan gelen bir firma önderliğinde başlattığımız çalışmalarla, şu anda 24 bin dekar arazide 300 bin ton civarında ürün elde etmekteyiz. İmamlı'dan Kızılgeçit'e, Sarıaydın'dan Hüseyinler'e, 22 mahallede domates ve sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Domates ekilen köylerimizde açıkta karnabahar, kabak, biber gibi sebze ekiminin yanında, son 2 yılda çilek dikimi de yapılmaya başlanmıştır" dedi.KALİTELİ ÜRÜNLERİlçede domates ihracatında büyük pay sahibi olduklarını anlatan Gün, "Üretilen ürünlerimizin yüzde 50'sinden fazlası başta İsrail olmak üzere Arap ülkeleri, Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Ürünlerimiz Türkiye piyasasında olduğu gibi, ihracatta da çok büyük bir piyasaya sahiptir. Çünkü kaliteli üretim yapıyoruz. Böyle bir etkinlikle, bu üretimin bilinen yönünden çok daha fazlasını duyurabilmeyi amaçlıyoruz. Gelecek yıl çok daha fazla köyümüz ve üreticilerimizle büyük bir hasat şenliği yapacağız."Etkinlikte iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında başarılı olan çiftçiler Kadir Topal, Fatih Dinç, Ünal Arslan, Mustafa Çevik ve Durhasan Gündaş'a sertifika verildi.

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