Silahlı hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun namlulu sihala hırsızlık yapan 2 zanlı yakaladı.

Ekipler, merkez Toroslar ilçesinde bulunan Selçuklar Mahallesindeki bir eve uzun namlulu silahla giren şahısların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese giden ekipler evin kapısı açılmayınca, çevresinde emniyet tedbiri alarak beklenmeye başladı. Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından, saat 23.30 sıralarında evin arka kapısında hareketlilik yaşandığını gören ekipler, kovalamaca sonucu kaçmaya çalışan D.C.S. ve E.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin çıktığı adreste yapılan aramada, aynı gün Yenişehir ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen, M.I.T.'ye ait kol çantası, çanta içerisinde kredi kartları, para cüzdanı, anahtarlar, 1 çift ayakkabı ve cep telefonu şarjı bulundu. İkametin önünde park halinde bulunan 2 motosikletin de çalıntığı olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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