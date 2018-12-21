Silahlarını satarken yakalandılar

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Gönen ilçesinde, ruhsatlı silahlarının çalındığını belirterek satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Güneykent beldesi Baradız Mahallesi'nde, ruhsatlı silahlarının çalındığını belirten 2 kişi jandarmaya şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelileri, çalındığını beyan ettiği kendi adlarına kayıtlı 3 tabanca, 2 av tüfeği ile 7 tabanca mermisini satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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