Silahla yaralamaya teşebbüs şüphelisi yakalandı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde fotoğraf işini yaptığı otelin su sporları işletmecisine tabancayla ateş ederek yaralamaya teşebbüs eden S.T. ile kendisine gözcülük yaptığı anlaşılan Özbek C.A. yakalandı.

Kemer'de bir otelin fotoğraf işlerini yapan S.T., 14 Ekim saat 18.00 sıralarında, iddiaya göre aralarında çıkan tartışma nedeniyle aynı otelin su sporları işletmecisi A.A.'yı tabancayla ateş etti. A.A., olaydan yara almadan kurtulurken, S.T. ise olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı yaralamaya teşebbüs olayıyla ilgili çalışma başlatan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları S.T.'yi bu gece yakaladı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. S.T. ile birlikte kendisine gözcülük yaptığı öğrenilen Özbek uyruklu C.A. da gözaltına alındı. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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