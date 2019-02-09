Silah ticareti operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ merkezli 10 ilde silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi. 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yapanlara yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde operasyon düzenledi. 39 kişi hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılırken, soruşturma kapsamında 31 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 433 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 39 kişiden sorgusu tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı