Sıkışan hava kapağı fırlattı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde içme suyu hattının geçtiği kanalın havalandırma kapağı sıkışan hava nedeniyle fırlayınca asfalta zarar verdi.
Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi yolunda üzerine asfalt dökülmesi nedeniyle içme suyu kanalının havalandırma kapağı biriken hava nedeniyle fırladı. Bununla birlikte yoldaki asfaltın bir bölümünde hasar meydana geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi yetkilileri, olayın içme suyu borularının içinden geçtiği kanalın havalandırma kapağının asfaltla kapanması sonucu biriken havanın dışarı çıkamamasında kaynaklandığını, kanalda metan gazı olmadığını belirtti.
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