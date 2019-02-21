Siirt’te budama ve aşılama ustaları yetiştiriliyor

SİİRT’te fıstık bağlarında aşılama ve budama yöntemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce verilen eğitimle anlatıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı’nın da destek verdiği budama ustası yetiştirme eğitimine bağ ve bahçe sahipleri katıldı. Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Siirt’in önemli gelir kaynaklarından olan fıstıkta verimi ve kaliteyi arttırmak için tekniğine uygun çalışan budama ustalarına ihtiyaç duyulduğunu, hedeflerinin bir yıl içinde en az 100 budama ustası yetiştirmek olduğunu söyledi.



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