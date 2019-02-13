Siirt'te polisten ve jandarmadan ortak denetim

SİİRT'te jandarma ve polis trafik ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı.

Jandarma ve polis trafik ekipleri, kent genelindeki okul ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde bin 90 kişinin kimliği sorgulanırken, 563 servis aracının evrakları kontrol edildi. Denetimde 16 araca toplam 2 bin 617 TL trafik cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında asker kaçağı 5 kişinin de yakalandığı belirtildi.

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