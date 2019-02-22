Siirt'te pet şişe getirene bez çanta verilecek

SİİRT Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 5 pet şişe getirene bez çanta hediye edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne Siirt Belediyesi'nden destek geldi. Kampanya kapsamında, doğaya zarar vermemek ve doğayı korumak adına 5 pet şişe getirene bir bez çanta hediye edilecek.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, projeye destek çağrısında bulunarak, "5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek, bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşehrilerimize günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız" dedi.



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