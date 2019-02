Siirt'te öğrencilere 'Sağlığım için' not defteri dağıtıldı

SİİRT'te İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen 'Sağlığım için' adlı not defterleri kent merkezinde bulunan tüm 5'inci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı projenin ilk etabı, kent merkezinde bulunan okullarla başladı. Kent merkezinde dağıtılan 'Sağlığım için' adlı not defterlerini dağıtımının başladığını açıklayan Siirt Sağlık İl Müdürü Erol Emre Ömür, "Sağlık Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu projemizi kent merkezde uygulamaya başladık. Sağlık yaşam için öğrencilerimiz doktorlarımız tarafından bilgilendirildi ve öğrencilerimizin okumaları için 'Sağlığım için' adlı not defterleri dağıtıldı. Amacımız öğrencilerimizin sağlık bir yaşam yaşamları için bilinçlendirmek ve onların ilerleyen yaşlarında sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu projemiz devam edecektir. Kurtalan ilçemizdeki bulunan tüm okullara dağıtımı yapıldı ve diğer tüm ilçelerimizde yapılacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

