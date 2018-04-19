SAMSUN,() - İLKADIM Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından Belediye Meclisine sunulacak teklifle geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Samsunlu Şair Cemal Safi’nin adı Kalkancı Mahallesine yapılan parkta yaşayacak.

İlkadım Belediyesi tarafından Kalkancı Mahallesinde yapımı tamamlanan, modern yapısı ve tasarımı ile büyük beğeni toplayan çocuk parkı, spor-kondisyon alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanından oluşan parka, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan usta şair Cemal Safi’nin adı verilecek. Bestelenmiş çok sayıda şiiri ile hepimizin hayatında mutlaka bir anıya dokunan, şiirleriyle 7’den 70’e kalplere taht kuran Şair Cemal Safi’nin şiirleri kalplerde, adı İlkadım’da yaşayacak.

EŞSİZ BİR SOSYAL ALAN

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Kalkancı Mahallesinde yapımı tamamlanan park 3285 metrekare alan üzerine yapıldı. 270 metre yürüyüş yoluna sahip park, çocuk oyun alanı, spor-kondisyon alanı, dinlenme alanları, 3 potalı basketbol sahası ve yeşil alanlardan oluşuyor. Gece aydınlatması ile de oldukça modern bir yapı haline gelen park vatandaşlar tarafından da şimdiden büyük ilgi görüyor. Tasarımı, konumu ve sunduğu imkanlarla eşsiz bir sosyal alan haline gelen park eğlenmek isteyen çocuklar, her yaştan spor yapmak isteyen vatandaşlar ve dinlenmek isteyen İlkadımlıları bekliyor.

TOK; “SAMSUNLU ŞAİRİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA TANITMIŞ OLACAĞIZ”

Uzun zamandır tedavi gördüğü hastaneden üzücü haberin gelmesi üzerine Cemal Safi adını yaşatma kararı aldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; “Samsun’a yakışan bir parkta Türkiye’ye mal olmuş usta bir şairimizin adını yaşatacak olmamız gençlerimize ve çocuklarımıza da Cemal Safi’yi tanıma şansı vermiş olacak. Bizlerin hayatına şiirleri ile dokunan ve toplum tarafından beğeni kazanan sanatçılarımıza vefa borcumuz vardır. Bizlerde bu borcumuzu adını yaşatarak ödemek istedik. Kalkancı Mahallemizde çok güzel bir parkı hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşarken Samsunlu şairimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Bu vesile ile Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” diye konuştu.

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