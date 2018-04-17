ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı şehitler anısına 'Şiirler ve Şehitler Gecesi' düzenleyecek.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda şehitler anısına 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da 'Şiirler ve Şehitler Gecesi' düzenlenecek. Geceye, Tarihçi- Yazar Nermin Taylan konuşmacı olarak katılacak. Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Taylan'ın 'Yaşanmış İlginç Hikâyelerle Osmanlı Padişahları', 'Padişah Anaları', 'Taht Uğruna Baş Veren Canlar Sıradışı Osmanlı Şehzadeleri', 'Osmanlı'da Yasaklar' ve 'Kösem Sultan ve Dönemi' isimli araştırma inceleme dalında beş kitabı bulunuyor.

Şair Recep Garip, Ahmet Efe ve Cumali Ünaldı Hasannebioğlu'nun şiirleriyle eşlik edeceği gecede Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Topluluğu da ilahiler seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da marşlarıyla gecede yer alacak.

