'Sihirli Dünya'ya son iki gösterim

ANTALYA, () - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Sihirli Dünya' çocuk oyununu 5 Şubat ve 12 Şubat Salı günleri saat 11.00'de bu sezon son kez sahneleyecek.

Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eser, Reyhan Süme tarafından sahneye koyuldu. Müzik düzenlemelerini Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Aytekin, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Selda Serdar, Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.

Eserin 5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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