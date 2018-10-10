Sigortacılar sektörün sorunlarını tartıştı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun Sigorta Acenteleri Derneği üyeleri, maliyetleri düşürü önlemler alma konusunda değerlendirmede bulundu.

İskenderun Sigorta Acenteleri Derneği (İSADER) üye acentelerin katıldığı toplantıda sektörün sorunları, çözüm önerilerini görüştü. Sigorta Acenteleri İcra Kurulu (SAİK) üyesi Osman İnandıoğlu ve Hatay temsilcisi Celal Dönmez, sektörün sorunları, çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.İSADER, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Yasin Keleş, son birkaç aydır ülkemizde yaşanılan, ekonomideki durgunluk, talebin yavaşlaması her sektör gibi sigorta sektörünü de etkilediğine dikkat çekti. Keleş "Önümüzdeki günler sigorta sektöründe yer alan tüm oyuncuların ekonomik şartların getirdiği zorluklardan etkileneceği bir dönem olacaktır" dedi.

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