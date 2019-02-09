EGE Üniversitesi'nde Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, sigarayı bırakan öğrencilere sertifika verildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Başhekimlik, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Dumansız Ege Platformu tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Tıp Fakültesi Hipokrat Amfisi'nde gerçekleşen programa EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 'Dumansız Ege' kampanyası kapsamında sigarayı bırakan öğrencilere, sertifika verildi.

Bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Sigarayı bırakan arkadaşları tebrik ediyorum. Sigaranın ölümcül etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda ve maalesef ülkemizde gerçekten sigara tüketimi çok yüksek. Biz Ege Üniversitesi olarak topluma önderlik etmek adına Tıp Fakültesi önderliğinde 'Dumansız Ege Tıp' kampanyasını başlattık. Fakat bu sadece Tıp Fakültesi değil de bütün Ege'yi kapsasın istedik ve 'Dumansız Ege' ye dönüştürdük. Bunu daha yukarı taşımamız lazım. Emeği geçen tüm hocalarımı tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında Doç. Dr. Işıl Ergin ve Dr. Nurdan Filis da 'Dumansız Üniversiteler' konusunda sunumlar yaptı.

İZMİR, ()

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