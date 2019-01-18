ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Topoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Dönmez, şifreleme yönteminin tarihçesini anlattı.ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin konuğu Prof. Dr. Doğan Dönmez oldu. 'Matematik ve Şifreleme' başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Dönmez, şifreleme ve şifre çözme/deşifre etme gibi kavramlar üzerinde durdu. Şifrelemeyi 'Bir mesajı bir anahtar kullanarak yalnızca belirli kişilerin anlayabileceği şekilde anlaşılmaz bir hâle getirmek' şeklinde tanımlayan Dönmez,şifre çözmeyi ise 'Şifrelenmiş bir mesajdaki (şifre metin) asıl metni, herkesin sahip olmadığı özel bir bilgiyi çözmek, deşifre etmek' olarak ifade etti.Şifreleme yönteminin tarihçesini de anlatan Dönmez' katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.

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