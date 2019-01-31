Sıfır kolorili doğal stevia bitkisinin tanıtımı yapıldı

ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, şeker otu olarak bilinen ve oldukça pahalıya satılan stevia bitkisinin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Kola, kurum misafirhanesinde dair müdürleri ve oda başkanlarına stevia bitkisinin ekimi, yararları ve satışı konusunda seminer verdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, seminerin çok önemli olduğunu anlatarak katılımcılara teşekkür etti. Prof. Dr. Osman Kola, sitevia bitkisinin Türkiye'de 2008'den beri üretiminin yapıldığını söyledi. Bitkinin üretimi konusunda Zonguldak'ın iklim şartlarının da müsait olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kola, şöyle dedi:

“Sağlık açısından ele aldığımızda stevianın en büyük özelliği sıfır kalorili doğal bir şeker olmasıdır. Normal şekerin 500 kat tatlılığına sahiptir. Kalp ve damar hastalıklarında çok önemli etkileri vardır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Dünyada aslında çokça bilinen bizde ise son yılda ekimi ile bilmeye başlayan ve ilk defa Çaykur tarafından kurulacak bir fabrikasıyla büyük bir hizmet alınacak olan bir bitkidir. Türkiye’de şu anda özellikle kıyı bölgelerde yetiştiriliyor. Türkiye’de 68 ilde çok kolaylıkla yetişebildiğini gördük. Zonguldak gün ışığı anlamında çok zengin bir şehir olması sebebiyle ve rutubet oranı destekleme sebebiyle şeker otunun yetiştirilmesinde uygun bir bölgedir."

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