'Sıfır atık' projesine Karacabey'den destek

BURSA'nın Karacabey Belediyesi israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek veriyor. Bu kapsamda geri dönüşüm kutuları, ilçedeki okullara ve resmi kurumlara dağıtılacak ve değişik noktalara yerleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ne Karacabey Belediyesi de destek veriyor. İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, proje ile doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Özkan, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları fazlasıyla yaygınlaşmaya başladı. Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI DAĞITILACAK

Proje ile tasarruf ve verimliliğe dikkat çekildiğini ifade eden Özkan, yaşanabilir bir çevre adına bu tür çalışmaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özkan, bu doğrultuda sıfır atık uygulamalarının daha geniş kitlelere ulaşması için çabaladıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlamış olan ‘Sıfır Atık Projesi’nde Karacabey Belediyesi de var. Geri dönüşüm kutularının muhtelif yerlere, okullara ve resmi kurumlara dağıtılması ve şehrin değişik noktalarına yerleştirilmesi ile Karacabey de projeye destek veriyor. Bu geri dönüşüm projesinde Karacabey’in hedefe ulaşacağına inanıyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

ÇEVRE BİZE GELECEK NESİLLERDEN EMANET

Sıfır atık ve çevre bilinci konusunda her vatandaşa ayrı ayrı görevler düştüğünü belirten Başkan Özkan, çevre duyarlılığının yayılması ve benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Özkan, daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Projeyi oldukça anlamlı buluyorum. Çevre bize gelecek nesillerimizin emanetidir. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için herkesi bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum" dedi.



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