‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek geldi

BURSA Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde bez torba üretim merkezi açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje ile 500 bin torba üreteceklerini ifade edip, ‘’Sıfır Atık projesine Bursa olarak büyük destek vermekten dolayı son derece mutluyuz’’ dedi.

Evsel ve sanayi atıklarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek için hayata geçirilen ‘Sıfır Atık’ projesine Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda Bursa Meslek Edindirme Kursları’nda (BUSMEK), 500 bin adet bez torba üretimi başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Erikli Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, bez torba üretimi yapan eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Aktaş, bu türden projelerin büyük anlam taşıdığını ve çevre bilincinin gelişmesinde öncü olduğunu belirtip, “BUSMEK hayatlara dokunurken ve istihdama katkı sağlarken, böyle sosyal projelere de ciddi destek veriyor. Kurumumuz adına bir fayda da üretmiş oluyoruz. Burada çok minik bir maliyetle büyük bir faydayı ortaya çıkardık. Üretilen 500 bin torbayı da farklı vesilelerle dağıtma imkanına sahip olacağız. Ocak başında başlayan ve Şubat sonuna kadar sürecek olan 2 aylık hummalı bir çalışma var burada. Daha sonra da kursiyerlerimizi mini bir tatille ödüllendirmeyi düşünüyoruz. ‘Sıfır Atık’ projesine Bursa olarak büyük destek vermekten dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.

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