“Sıfır Atık Projesi” tanıtım toplantısı düzenlendi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilere slâyt eşliğinde sunum yapan mühendisler atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararlar konusunda sunum yaparak, geri dönüşümün önemini ve ekonomiye katkısını öğrencilere anlatmak suretiyle çevreye duyarlı olmaları konusunda önemli bilgiler verdiler.

Çevre Mühendisleri tarafından okullarda yapılan sunumda “Sıfır Atık” projesinin ülke ekonomisi ve insan sağlığı için önemine dikkat çekildi. Çevre mühendisleri, bu eğitimler ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu giderek azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlamak adına çevre bilincinin aşılanacağını ve bu vesile ile israfın önleneceği söyleyerek okul öğrencilerine önemli bilgiler verdiler.