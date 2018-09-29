‘Sıfır Atık Projesi’ tanıtıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” tanıtım toplantısı Nizip’te yapıldı.

Gaziantep ve ilçelerinde projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Kaymakam Kemal Şahin, bu tür projelerle Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik kaybının önleneceğini kaydederek, “Ekonomide bu anlamda çok ciddi bir kayıp söz konusu, yeniden dönüştürülebilecek pek çok ürünü çöpe atıyoruz. Çöpe atmakla bu tür bir kayıp var, bir de onların doğada dönüştürülmesi zor olduğu için çevreyi de kirletiyor, birde onun getirdiği maliyetlere katlanmak zorundayız” dedi.

Daha sonra Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili sunumun yapıldığı toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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