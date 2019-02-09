Side'de uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Sedat E. tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side'de yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu madde ticaretini Sedat E.'nin yaptığı tespit edildi. Sedat E.'nin kullandığı otomobil jandarma tarafından durduruldu. Sedat E. ile birlikte otomobilde bulunan A.A.G. gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 5 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde ve 145 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden A.A.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Sedat E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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