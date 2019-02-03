Side'de hamam yangını

MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hamamda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat'a bağlı Side Mahallesi 531 Sokak'ta bulunan hamamda saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı.

İşletme sahibi Kenan Göktaş, "Maddi hasarımız çok fakat can kaybımız ve yaralımız olmadığı için şükrediyoruz" dedi.

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