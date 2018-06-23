Side'de eğlence tam gaz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side bölgesinde turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler eğlence mekanlarını doldurdu.

Side'de tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, geceleri bölgede bulunan kulüp ve disco gibi çeşitli mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. Geç saatlerde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam partilere katılan turistler, DJ'lerin çaldığı hareketli müziklerle eğlendi. Partilerde dansçı kızların şovları da ilgi çekti.

Turizm sezonunun hareketli geçtiğini belirten işletmeciler, sezon boyunca Side'de çeşitli konserler ve gösterilerle eğlencenin en üst düzeye çıkacağını söyledi.

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