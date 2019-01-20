Sıcak havayı görünce denize girdi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde hava sıcaklığının 10 dereceye yükselmesinin ardından Erdoğan Güney (64) denize girerek, güzel havanın keyfini çıkardı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Şarköy ilçesinde soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık 10 dereceye kadar yükseldi. Sahil ilçesi olan Şarköy'de vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarmak için parklara ve deniz kenarına gitti. Şarköy'de oturan Erdoğan Güney, Ocak ayında denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı. En son Eylül ayında denize girdiğini anlatan Güney, "Şarköy'de hava sıcaklığı yükselince bende denize girmek istedim. Eylül'den bu yana soğuk ve yağışlı havalardan denize giremiyorduk. Bugün hava ısınınca bunu değerlendirmek istedim" dedi.

Şarköy iskelesinde balık tutan ve güneşlenen vatandaşlar olumsuz hava koşullarının hakim olduğu haftayı geride bırakan Şarköy’de yazdan kalma bir gün yaşadı.