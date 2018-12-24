Sıcak Çermik'teki 'Aquapark' açılışa hazırlanıyor

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi tarafından Sıcak Çermik Kaplıcası içerisinde yapımına başlanan Aquapark'ın 18 Ocak'ta açılması hedefleniyor.

Sıcak Çermiği bir 'Termal Kent' olarak yapılandırmayı hedefleyen Sivas Belediyesi bu kapsamda aquapark inşaatına geçen yıl başlamıştı. İnşaat aşaması tamamlanan tesislerin çalışmalarında sona gelindi. Kadın ve erkekler iki ayrı tesisi tek çatı altında birleştiren proje çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, en azından birinci kısmın yarıyıl tatilinde hizmete açılması için müteahhit firma yetkililerine talimat verdi.

Başkan Aydın, "Sıcak Çermik, aquapark başta olmak üzere spor kompleksimiz tamamlanma aşamasında. Biraz önce iç kısımlarını gezdik tabi burası simetrik iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi bayanlar için, bir diğeri erkekler için ikisi de aynı tam simetrik. Sivas’ta belki de İç Anadolu’da en büyük tesislerden bir tanesi. Tesiste son rötuşlar yapılıyor. Özellikle aquapark, çocuk oyun parkları hepsi birinde tamamlanmış, ikincisinde devam ediyor. Hedefimiz en azından bir tanesini 118 Ocak’a kadar tamamlamak ve burayı vatandaşlarımızın kullanımına sunmak" dedi.

Aquaparkın her yaşa hitap eden bir yatırım olduğunu ifade eden Aydın, "Sıcak Çermiğe, Sivas turizmine çok ciddi katkı sunacak. Sivas’ın sosyal yaşamına katkı sunacak büyük bir yatırım, önemli bir yatırım. Tabi sezon itibariyle son kısımları bizi zorluyor ama birkaç gün içinde inşallah iç kısımları ısıtarak o çalışma ortamını da oluşturacağız. Ben kalan kısımda arkadaşlarımın özveriyle çalışacaklarını düşünüyorum. Hedeflediğimiz tarihe burayı yetiştireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI