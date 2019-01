Sibel Uyar: Burak Oğuz'dan desteğimi esirgemeyeceğim

İZMİR'de CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday göstermediği Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, sessizliğini sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla bozdu. Uyar, "Yeni dönemde CHP'nin Urla adayı olan Sayın Burak Oğuz'a başarılar dileyerek, desteklerimi esirgemeyeceğimi belirtmek isterim. Partimizin iktidar olması en önemli hedefimiz ve halkımızla birlikte bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstermediği Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, sosyal medyadaki kişisel hesabından bir açıklama yayımladı. "Bundan 5 yıl önce başladı bizim hikayemiz, 153 yıllık bir belediyenin ilk kadın başkanı olarak" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Urla'nın her bir karış toprağına ve her kesimden insanına iyilikle dokunabilmek adına aşkla, heyecanla çalıştığını belirten Sibel Uyar, "Tüm içtenliğimle elimden geldiğinden daha fazlasını yapmaya çalıştım. Her şeyden önce Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimiz'in kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yürüdüm bu yolda. Vatan borcu olarak gördüğüm belediye başkanlığı görevimde emanetim olan Urla'ma iyi bakmaya ve kentimi bir adım öne çıkarmaya çalıştım" dedi.

'PARTİMİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Hayatın Urla'da hep güzel olduğunu belirten Sibel Uyar, "Çalışmalarımız sınırlarını aştı ve yurt dışından sürdürülebilir ideal kent olarak nitelendirildi. Mutlu olduk, onur duyduk. Bir kadın hareketi başlattık ki her geçen gün daha da güçlendi, büyüdü ve eylemi sınırları aştı. Yaşamın her alnında 'ben de varım' diyen kadınların sesiyle güzelleşti Urla. Kırsal kalkınmanın önemini vurguladık, bunun için sürdürülebilir tarım kaynaklarımızı güçlendirmeye çalıştık, çiftçimizi üretime teşvik ettik" dedi.

Sibel Uyar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzyıllar önce köklerini Urla'ya salmış bir ailenin ferdi olarak Urla'da yaşamaya ve kentime iyilikle dokunmaya, halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Yeni dönemde CHP'nin Urla adayı olan Sayın Burak Oğuz'a başarılar dileyerek, desteklerimi esirgemeyeceğimi belirtmek isterim. Partimizin iktidar olması en önemli hedefimiz ve halkımızla birlikte bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğim."

