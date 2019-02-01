SGK’dan YTSO ziyareti

YALOVA SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) ziyaret edilerek, Başkan Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşüldü.

SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, ziyarette, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2018/Mart ve öncesine ilişkin borçların yapılandırıldığını hatırlatarak, ancak bazı işveren ve sigortalıların süresinde ödeme yapamadığını, bu nedenle kendilerine ödeme için yeni haklar getirildiği bilgisini verdi. Söz konusu yapılandırmanın en önemli şartı olan ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerektiği, ödemeyenlerin yapılandırılmalarının bozulduğu, getirilen bu yeni hakla 28 Şubat 2019 tarihine kadar vadeleriyle birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma şartlarının devam edeceği, 2018 yılında işverenlere uygulanan sigorta primleri teşvikleri ve asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.

İşverenlere hem SGK hem de İŞKUR üzerinden sağlanan teşvik ve destek konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ziyareti İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hasan Demiröz ile birlikte gerçekleştirdi.

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