SGK’dan ilkokul öğrencilerine kitap, kumbara ve çanta

YALOVA Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, ilkokul öğrencilerine hikaye kitabı, kumbara ve çanta dağıtımı yaptı.

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürü Salih Aydın, “Kurumumuzca kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik birçok proje hayata geçirilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Projelerden elde edilen katkıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve başarılı olan faaliyetlerin devamını sağlamak adına yeni bir proje ‘Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi’ (KİDEP) 25/05/2017 tarihinde yapılan açılış töreni ile hayata geçirilmiştir” dedi.

Aydın, sosyal güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla oluşturulmuş projenin 14 ana faaliyeti olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bunlardan biri de ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan bilgilendirici materyallerin dağıtımı faaliyetidir. Ülke genelinde 16 ilde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyette belirlenen iller arasında Yalova da bulunmaktadır. Yalova SGK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptıkları ortak çalışma sonrası ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine sosyal güvenliğin önemi, hak ve yükümlülükleri anlatılarak öğrencilere hikaye kitabı, kumbara ve çanta dağıtımı başlatılmıştır. Yalova ilimizde toplam 3 bin öğrenciye bu materyalin dağıtımı gerçekleştirilecektir. Yalova SGK Müdür Yardımcısı Miraç Keskin başkanlığında ilgili personel tarafından dağıtım yapılmakta olup dağıtım öncesi öğrencilere sosyal güvenliğin önemi geleceğe yatırım konularında yaşlarına uygun küçük bilgiler verilmektedir.”

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