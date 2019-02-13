SGK VE AFAD il müdürlüklerinden kan bağışı

YALOVA Yalova SGK ve AFAD İl Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Kan bağışı, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bahçesine getirilen Türk Kızılayı’na ait araçta gerçekleştirildi. SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ve AFAD İl Müdürü Aziz Aksoy, havaların soğumasıyla birlikte kan bağışında azalma olacağı düşüncesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Müdürler, üstlendiği görev itibariyle Türk Kızılayı’nın hayati öneme sahip bir kurum olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ifade ettiler. Kan bağışı kampanyasına, SGK İl Müdürlüğü personeli ile hizmet almak için gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.



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